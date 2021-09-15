منظمات عربية ودولية ترحب بالاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني

أكدت منظمات عربية ودولية أهمية الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالعالم العربي وضرورة تفعيل الشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بتفعيل آليات دولة القانون والعدالة الناجزة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، مع الحرص على عدم تسييس العمل الإنساني أو إخضاعه لأي أجندات خاصة بجماعات أو دول.

يأتي هذا في إطار العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في العمل انطلاقاً من استراتيجية الأمم المتحدة ودعم خطوات وسياسيات الدول الساعية إلى الارتقاء بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام تعهداتها الدولية للقانون الدولي وتكريس التزامها بالتشريعات والآليات الاقليمية والدولية.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان- الأردن، المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان- جنيف، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، الاتحاد العربي لحقوق الإنسان- جنيف، جمعية الحقوقيات المصريات، جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، جمعية حقوق الإنسان بأسيوط، المجلس العربي لحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج- الولايات المتحدة، المركز الكندي للإسلام الإنساني، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، موقع إعلام دوت كوم، خطوة لحقوق الإنسان– البحرين، معاً لحقوق الإنسان- البحرين، المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان- فرنسا، التحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان- السويد، المرصد اليمني البريطاني لحقوق الإنسان، المنتدى الدولي للسلام وحقوق الإنسان، الجالية المصرية في البحرين، الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، النادي الثقافي المصري الأمريكي، الجالية المصرية في أوكرانيا، المركز الاجتماعي الثقافي المصري بهولندا، الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، الجالية اليمنية في المجر، الجالية اليمنية في جمهورية التشيك، اتحاد الجاليات اليمنية في أوروبا، بيت العائلة المصري - سويسرا.

وتابعت المنظمات والمنصات الموقعة باهتمام إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من تعهدات من الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان وما تقوم به من خطوات إيجابية في مجال البناء التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي الهادف لتعزيز احترام والتزام مصر بحقوق الإنسان وبما يعزز الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تسهم في إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان في مصر من حيث تعزيز التشريعات المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وتنمية مسار التطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي والتعبير وحرية العبادة وتنفيذ متطلبات خطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 على النحو الذي يحقق التنمية والازدهار بمصر.

ورحبت المنظمات والمنصات الموقعة بخطوات الدولة المصرية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة، حيث حصلت المرأة على 128 مقعدًا من مقاعد ‏مجلس النواب في انتخابات عام 2021 بنسبة تجاوزت 28% بل أضحت ‏المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة ‏الحالية بنسبة تقترب من 25% فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في ‏الأجر دون تمييز على أساس النوع‎.‎

وكذلك اهتمام الدولة بإعداد الكوادر الشابة القادرة عبر إنشاء "الأكاديمية الوطنية لتدريب ‏الشباب"، ومشاركة الشباب في صياغة خطط ‏التنمية وتنفيذها، وتعيين بعضهم نوابًا للوزراء والمحافظين وممثلين ‏للشعب بالبرلمان، وذلك من خلال ما تتخذه الأكاديمية من برامج تأهيلية ‏لصقل مهاراتهم وإعدادهم‎.‎

وقال المنظمات إن ما حققته مصر في إطار تعزيز التزامها بحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية يستحق الإشادة والتقدير الدولي لاسيما ما يتعلق بتعزيز التزاماتها الدولية، وتعاونها الوثيق مع هيئات وآليات الأمم المتحدة، وتطوير التشريعات المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز وتمكين المرأة، وكفالة حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات الدينية والثقافية، وضمان المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتثمن المنظمات والمنصات الموقعة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني وهو ما يعكس انفتاح الدولة المصرية على التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدني، والبناء على حالة التشاور والحوار بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان المصرية على مدار أكثر من عام، وأثمر عن تلك الاستراتيجية وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وترحب المنظمات الموقعة لما انتهت له الرؤية المصرية لحقوق الإنسان بوضع عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها:

اهتمام الدولة المصرية بالارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإعلان حرصها على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في التشريعات الوطنية، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

إعلان التزامها بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة واحترام الدستور المصري الذي رسخت مواده مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.

الحرص على استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق و تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

إعلان الدولة المصرية عن التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي.

تبنى الدولة لحرية الفكر والإبداع والتعبير والعمل على تعزيز قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.

إعلان الدولة عن شراكتها مع المجتمع المدني في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف.

اهتمام الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات أبرزها مبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر.

وتعتبر المنظمات والمنظمات الموقعة إطلاق الاستراتيجية وما تضمنته من تعهدات خطوة واسعة تقوم بها الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع إعلان الدولة المصرية عن تأسيس الجمهورية الجديدة باعتبارها جمهورية تحرص على أن تكون مدنية ديمقراطية حديثة، وهى مؤشرات جيدة على نجاح المسار السياسي المصري في تحقيق قفزات نوعية في مجالات حقوقية تغير من الواقع المصري القديم وتضع قدما في عصر جديد تحترم فيه الدولة المصرية مبادئ حقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها بصورة مؤسسية.

وتتوقع المنظمات والمنصات الموقعة مزيداً من الخطوات الجادة تعزز حقوق الإنسان وتؤكد على متابعتها للمسار الإصلاحي المصري وأنها ستعمل على الانخراط فيه عبر آليات الحوار والتفاوض والآليات المنصوص عليها في التعهدات الدولية التي وقعت عليها مصر من اجل تنفيذ تلك الاستراتيجية الطموحة لتصبح التجربة نموذجا يمكن نقل خبراته الى دول أخرى تسعى إلى تغيير واقعها وتنطلق نحو تعزيز واقع حقوق الإنسان.