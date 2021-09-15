الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن قوافل «عنيك في عنينا»..

توقيع الكشف الطبي على 523 مواطن وصرف العلاج بالمجان بسوهاج

قافلة طبية سوهاج
قافلة طبية سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن توقيع الكشف الطبي على 523 مواطن من أهالي "نجع الدير" بمركز سوهاج، وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك ضمن أعمال القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة بنك مصر للتنمية، بإشراف من مديرية الصحة بسوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وتأتي القافلة ضمن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأشد احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.

ومن جانبه قال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير أن القافلة قدمت خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون 523 من الأهالي، فضلًا عن توزيع 312 عبوة قطرات علاجية، وتشخيص احتياج 145 من المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة، وتشخيص الاحتياج لإجراء جراحات عيون مختلفة لعدد 160 مواطن تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء الجراحات في القريب العاجل.

فيما كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، الطالبة ضحى رفاعي محمد علي الحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 403 درجة، والطالب عبد الرحمن خالد يوسف الزهري الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم بمجموع 403 درجة، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب .

وأهدى "الفقي" الطلاب شهادات التقدير، وبعض الهدايا العينية، المقدمة من المحافظة، معربا عن خالص تهانيه القلبية للطلاب وأولياء الأمور، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، خلال المرحلة القادمة.

كما قامت شركة "ابني" للتطوير العقاري بإهداء الطلاب بعض الهدايا العينية تقديرا لتفوقهم، واحتلالهم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

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