مصرع مسجل خطر فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

لقي عنصر إجرامي، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقرية الأشراف في محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع "أحمد. ن"، تاجر مخدرات، عنصر إجرامي شديد الخطورة، بادر بإطلاق النيران على الشرطة أثناء محاولة القبض عليه فبادلت الشرطة بإطلاق النار على مصدرها وعقب توقفها تبين مصرع المتهم، وذلك بقرية الأشراف بمحافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.