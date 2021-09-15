الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 91% زيادة فى صادرات مصر البترولية خلال النصف الأول من 2021

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت طفرة إلى حدود 4.4 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.3 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.068 مليار دولار بنسبة 91.3%.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن صادرات منتجات البترول سجلت أكبر ارتفاعًا لـ2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 857.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار، يليها صادرات بترول خام بقيمة 1.045 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 552 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 493.5 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الفحم بأنواعه من 16.4 مليون دولار لـ 22.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر  يونيو 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة  78.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 54.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجة بنسبة 13.8٪).

وارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 0.9٪، حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار، خـلال شهر يونيو 2021، مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

الاحصاء صادرات الوقود البترول الخام منتجات البترول

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إصلاح خطاب الإصلاح

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