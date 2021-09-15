الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث واشنطن إلى اليمن يزور السعودية وعمان

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج يتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء للقاء كبار المسئولين من السعودية واليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أنه من المقرر أن يسافر ليندركينج بعد ذلك إلى سلطنة عمان للقاء كبار المسئولين العمانيين، مضيفة أنه سيلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشئون الإنسانية لليمن ديفيد جريسلي وسفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن جهود المبعوث الخاص ليندركينج تنصب على دفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني، مشيرة إلى أنه سيواصل الضغط على الأطراف بشأن الحاجة إلى التدفق المنتظم والحر للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

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