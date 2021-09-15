الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مستويات غير مسبوقة.. ديون العالم تقترب من 300 تريليون دولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

أعلن معهد التمويل الدولي، أن حجم الديون العالمية ارتفع لمستويات غير مسبوقة، ليقترب من مستوى 300 تريليون دولار، بعدما سجل 296 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2021، وهو أعلى مستوى له في تاريخه، وذلك بزيادة قدرها 4.8 تريليون دولار عن الربع السابق، وبنحو 36 تريليون دولار قبل جائحة كورونا.

وذكر المعهد في تقرير له، أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي وصلت إلى 353% بنهاية يونيو الماضي، مع تزايد وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 362% في الربع الأول.

وأشار المعهد في تقريره، إلى أن حجم ديون الأسواق الناشئة زاد بأسرع وتيرة له، بقيمة بلغت 3.5 تريليون دولار في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى حوالي 92 تريليون دولار، في حين بلغ حجم ديون الأسواق الناشئة عدا الصين مستوى قياسيا عند 36 تريليون دولار، مع ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي في تلك الأسواق.

معهد التمويل الدولى الديون العالمية ارتفعت غير مسبوق 300 تريليون دولار

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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