أسماء المتهمين في قضية «خلية الكويت»

تنشر «الدستور»، قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، المقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الكويت».

أسماء المتهمين

والمتهمون في القضية هم محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، سمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، حسام محمد إبراهيم العدل، ناجح عوض بهلول، مؤمن أبوالوفا متولي، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ووليد سليمان محمد، إسلام عيد عبدالموجود الشويخ، خالد محمود المهدي، محمد خلف عبداللطيف، إسلام علي عبدالرحمن عبدالله، وفالح حسن محمد العقيبي.

ووجهت النيابة لهم اتهامات بأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.. أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لها.

ثالثا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.