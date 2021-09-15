تفاصيل مثيرة في مقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها في الهرم

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها بمنطقة الهرم؛ والتمثيل بجثته بالحرق والإلقاء في مقلب قمامة في منطقة الهرم، بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ وعرض الفتاة المتهمة بقتل والدها على الطب الشرعي لبيان التعدي الجنسي من عدمه، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأثناء التحقيقات ادعت نجلة المتوفي بإقدامها على المشاركة في قتل والدها لتحرشه الدائم بها وتعديه عليها جنسيا، وقالت إنها أخبرت والدتها وخطيبها فاتفقوا على التخلص منه بدافع معاقبته على أفعاله.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شخص وسط القمامة بمنطقة الهرم، مصابا بعدة حروق، حيث تبين أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وألقى القبض عليهم.

شرطة النجدة

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط القمامة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية.

توصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وتبين أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.