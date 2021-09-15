الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النائب العام اليمني: جماعة الحوثي تنشر الإرهاب في المناهج التعليمية

الحوثيون
الحوثيون

التقى النائب العام اليمني أحمد الموساي، اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثرين وستلي.

غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

وبحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بدعم الأجهزة القضائية والنيابات وتأهيل كوادر السلطة القضائية وإعداد برامج التأهيل والتدريب في مجال التحقيق في غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات والجرائم السيبرانية.

من دمار ممنهج جراء الحرب

وناقش النائب العام اليمني ما تعرضت له البنية التحتية للأجهزة القضائية من دمار ممنهج جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية.. مستعرضاً الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين، لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تفخيخ عقول الأطفال

وأوضح النائب العام اليمني إلى ما تقوم به جماعة الحوثي من تسييس القضاء وعمل النيابات والمحاكم في مناطق سيطرتها خدمةً لأجندتها.. مشيراً إلى قيامها بتحريف المناهج الدراسية في المدارس وتفخيخ عقول الأطفال.

كما تطرق اللقاء إلى الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية اليمينة وفي مقدمتها النيابة العامة في واقعة مقتل الشاب اليمني - الأمريكي عبدالملك السنباني وتوجيهاتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن للتحقيق والتي بدورها باشرت بإعداد محضر وجمع الاستدلالات في الواقعة خلال اليومين الماضيين والنتائج التي توصلت إليها وما حظت به القضية من اهتمام واسع رسمي وشعبي باعتبارها قضية تمثل كل اليمنيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم الذين عبروا عن استنكارهم وإدانتهم لها وتضامنهم مع أولياء الدم ووقوفهم إلى جانبهم.

من جانبها، أكدت السفيرة كاثرين وستلي، دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيتها الدستورية.. مبديةً استعدادها لتقديم الدعم للسلطة القضائية وتأهيل كوادرها. 

ويذكر ان قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، أن التهديد الأكبر للولايات المتحدة من الإرهاب الدولي يأتي من دول مثل اليمن والصومال وسوريا والعراق، بينما تحل أفغانستان في مرتبة أدنى بقائمة الأولويات.

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وائل لطفي

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