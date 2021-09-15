لقب جديدة لسمية الخشاب في الحلقة الجديدة من «أبلة فاهيتا»

تحل الفنانة سمية الخشاب والمطرب الشعبي محمود الليثي ضيفين على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يومي الخميس والجمعة المقبلين، ضمن حلقات الموسم الجديد من البرنامج الذي بدأ الأسبوع الماضي وذلك في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

سمية الخشاب وفاهيتا

وتشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والضيوف، ويقدم الليثي العديد من أغنياته الشهيرة، ويستعرض مواهبه المختلفة، أما سمية الخشاب فتمنحها أبلة فاهيتا لقبا جديدا خلال اللقاء، فضلا عن حديثها عن حياتها الشخصية وزيجاتها المتكررة وأسباب انفصالها.

سمية الخشاب وفاهيتا

وخلال الحلقة تشارك سمية في العديد من الألعاب الطريفة التي تشارك فيها الفنانة داخل ستوديو "لايڤ من الدوبلكس" على غرار الحلقات السابقة والتي تخرج منها كوميديا كثيرة خلال الحلقات.

سمية الخشاب وفاهيتا

وتعلن سمية الخشاب للمرة الأولى عن علاقتها بنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، وسبب تدويناتها المثيرة للجدل مؤخرا.

يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.