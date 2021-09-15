ليبيا تسجل 12 وفاة و1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 1433 إصابة بفيروس كورونا، و 1582 حالات شفاء، و 12 حالة وفاة، وذلك في حصيلة أمس الثلاثاء.

وأوضح المركز في بيانه اليوم، بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن مختبراته تسلمت 6294 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 4861 عينة، فيما تأكدت إصابة 1433 حالة، منها 1162 جديدة و 271 مخالطة بنسبة حالات موجبة 22.7%

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، إلى 327 ألفًا و803 حالة، بينها 81 ألفًا و 067 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 242 ألفًا و267 حالة، وسجلت 4469 حالة وفاة.

وأعلن المركز مطلع الأسبوع الماضي، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يشرف عليها المركز، وكذلك تطعيم العاملين داخل المؤسسات العامة في كل أنحاء البلاد.