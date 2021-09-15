الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تسجل 12 وفاة و1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا
ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 1433 إصابة بفيروس كورونا، و 1582 حالات شفاء، و 12 حالة وفاة، وذلك في حصيلة أمس الثلاثاء.

وأوضح المركز في بيانه اليوم، بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن مختبراته تسلمت 6294 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 4861 عينة، فيما تأكدت إصابة  1433 حالة، منها 1162 جديدة و 271 مخالطة بنسبة حالات موجبة 22.7%

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، إلى 327 ألفًا و803 حالة، بينها 81 ألفًا و 067 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 242 ألفًا و267 حالة، وسجلت 4469 حالة وفاة.

وأعلن المركز مطلع الأسبوع الماضي، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يشرف عليها المركز، وكذلك تطعيم العاملين داخل المؤسسات العامة في كل أنحاء البلاد.

ليبيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة حالات شفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«معا نطمئن».. الحكومة تشجّع على لقاح كورونا بشنطة الـ«6 هدايا»

تركت رضيعاً عمره 6 أشهر.. «فريدة» تنتحر فى بث مباشر على فيسبوك

قتل مواطن بسلاح آلي وتقطيعه بساطور أمام زوجته وأبنائه في الفيوم

قصة مسؤول في حي النزهة أوقع «راشين» بشر أعمالهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية

محامى الأسيرين الفلسطينيين: إسرائيل تطلب المساومة بتهم أمنية