«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية لأهالي العوينة في الوادي الجديد

أعلن حزب «مستقبل وطن» في محافظة الوادي الجديد، الأربعاء، عن تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية العوينة التابعة لمركز ومدينة الداخلة غدا الخميس ولمدة يومين.

تأتي القافلة تحت رعاية النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية ومستشفى الداخله العام وذلك بالوحدة الصحية بقرية العوينة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية بقرى المحافظة وذلك للكشف على المواطنين بالمجان، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.