مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق النار مع أمن قنا

لقي عنصر إجرامي مصرعه، اليوم الأربعاء، في تبادل النيران مع الشرطة بقرية الأشراف بمركز قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد، مصرع أحمد. ن، تاجر مخدرات، وعنصر اجرامي شديد الخطورة، في تبادل النيران مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليه بقرية الأشراف بقنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه فى تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة فى محافظة قنا، منذ أيام وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

أكدت المعلومات والتحريات اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا - سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية استشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018)، بإحدى المناطق الجبلية خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام، واستغلاله طبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "دون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا.

وحال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل، حتى تم إسكات مصدر النيران، أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية - 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.