الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضِ الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضِ الدولة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأتها المحافظة في إطار توجيهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب، و تنفيذا للقانون حيث قامت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بمدن بنها والقناطر الخيرية بالمشاركة في الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة عدد 41 حالة على الأراضى الزراعية وأملاك الري على مساحة 2144م2 .

وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة الـ18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة. 

وأكد المحافظ أن الدولة مُصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليًا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة الـ18، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.

وأكد الهجان أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في استرداد أراضي الدولة وحق الشعب.

القناطر الخيرية القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان أملاك الدولة التعديات على أملاك الدولة الأجهزة التنفيذية

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