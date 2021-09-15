الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيت الشعر في الأقصر يستضيف الشاعر محمد الشحات والناقد محمد زيدان

الشاعر محمد الشحات
الشاعر محمد الشحات

يستضيف بيت الشعر بالأقصر ضمن برنامجه “شاعر وتجربة” الشاعر محمد الشحات والناقد د. محمد زيدان، حيث يستعرض الشحات تجربته الشعرية التي تقترب من النصف قرن ومنذ إصداره لديوانه الدوران حول الرأس الفارغ عام 1974، وصدور أعماله الكاملة هذا الأسبوع والتى تقع فى أربعة أجزاء يضم عشرون ديوانا صدرت عن دار الأدهم، ويدير اللقاء الشاعر عبيد عباس، والتى يعقبها فقرة فنية للفنان عبد الله جوهر، وذلك في الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 18 سبتمبر.

ويأتى برنامج شاعر وتجربة استكمالا للدور التنويري والثقافي الذى يقوم به  بيت الشعر بالأقصر من خلال مديره الشاعر حسين القباحى ، والذى استطاع منذ انطلاقة بمبادرة كريمة من الدكتور سلطان القاسمى حاكم الشارقة بإطلاق عدد من بيوت الشعر فى عدد من الدول العربية.

واستطاع بيت الشعر بالأقصر أن يحدث حراكا ثقافيا  واسعا فى مصر انطلاقا  من جنوب الصعيد ، حيث غطى بإشاعته الفكرية أرجاء مصر المحروسة ، وبما اقامة من أنشطة أبرزها إقامته لمهرجان الشعر العربى  فى دوراته الخمس ، واستضاف برنامج شاعر وتجربة عدد كبير من الشعراء  المصريين والعرب من بينهم ، صلاح اللقاني ، سعد عبد الرحمن ، درويش الاسيوطى ، عزت الطيرى ، السماح عبد الله ،عبد الرحيم طايع ،  ناجى عبد اللطيف ، أشرف البولاقي ، فتحى عبد السميع ، الشاعر العراقي علي جعفر العلاق ، الشاعر الفلسطينى محمود مفلح ، الشاعرة السودانية آية وهبى  الراحلان د. محمد ابو دومه ورفعت سلام  وغيرهم من الشعراء بالإضافة الى أمسياته الشعرية و ندواته الفكرية والادبية، بالاضافة الى قيامة بتكريم عدد من الرموز الثقافية المصرية وممن قدموا على امتداد سنوات عمرهم الكثير من الاعمال الابداعية ,

بيت الشعر بالأقصر شاعر وتجربة لشاعر محمد الشحات محمد زيدان عبيد عباس عبد الله جوهر

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وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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