هيئة قناة السويس تحفل بعيد المرشد الـ65

تنظّم هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، احتفالية مسائية بمناسبة عيد المرشد الـ65، بالمارينا الجديدة شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، تتضمن الاحتفالية تكريم عدد من كبار المرشدين، في حدث تنظمه إدارة القناة بشكل سنوي؛ تقديرًا لدور عيون السفن كما يطلق عليهم.

وتحتفل هيئة قناة السويس فى شهر سبتمبر من كل عام، بذكرى انتصار الإرادة المصرية، وعيد المرشد المصري الذي شهد الانسحاب الجماعي للمرشدين والموظفين الأجانب، عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم القناة.

وعيد المرشد هو يوم إنجاز حقيقي مؤرخ في سجل البطولات المصرية، فعلى الرغم من محاولة عدد من الدول الأجنبية وعلى رأسها فرنسا وإنجلترا إحراج مصر دوليًّا عبر زيادة عدد السفن المرسلة للقناة إلى 50 سفينة، إلا أنّ براعة وتصميم المرشدين المصريين واليونانين أفسدت المؤامرة وحولتها إلى نصر تاريخي.

ويعتبر المرشدون المصريون أهم عنصر من عناصر نجاح الملاحة بقناة السويس، وبخاصة عقب إعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تأميمها عام 1956، وكان عدد المرشدين في القناة قبل التأميم 205 مرشدين، منهم 29 مصريًّا تحت التدريب، و176 مرشدًا أجنبيًّا، موزعين كالآتي: 61 فرنسيًّا، 54 إنجليزيًّا، 14 هولنديًّا، 11 نرويجيًّا، 11 يونانيًّا، ثلاثة بلجيكيين، ثلاثة دنماركيين، ثلاثة أمريكيين، ثلاثة سويديين، والبقية من جنسيات أخرى.