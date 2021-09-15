الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 5 في تطهير «بيارة صرف» بكفر الشيخ

جريدة الدستور

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 3 آخرون أثناء تطهير بيارة في محطة الصرف بسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سيدي غازي المركزي.

ووجه المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتقال والمتابعة.

وانتقلت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى مستشفى سيدي غازي لمتابعة الحالات، وسرعة إنقاذهم.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف.

ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، وإجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها. 

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وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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