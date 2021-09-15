محمود محيي الدين: إطلاق تقرير التنمية البشرية يؤكد أهمية «حياة كريمة»

قال الدكتورمحمود محيي الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية، إن تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، مهم وجهد كبير في الإعداد، من فريق عمل متميز بقيادة الدكتورة هالة السعيدوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقررة المشروع الدكتورة مايا مرسي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأضاف “محيي الدين”، في بيان اليوم، أن التقرير يرصد بعد انقطاع استمر عقدًا، تطور مؤشرات التنمية الحيوية في مصر، ويصنف الأداء مقارنة بدول العالم، وبما كانت عليه الأوضاع في مصر وفق منهج منضبط.

وأشار إلى أن أهم ما سيحقق التقدم المنشود، هو ما يجرى اليوم من تنفيذ لأهم مشروعات التنمية على الإطلاق وفقاً لمبادرة "حياة كريمة"، ما ستتيحه هذه من المبادرة من خلال للاستثمار فى البشر تعليماً وتدريباً ورعاية صحية وفي البنية الأساسية و التكنولوجية، وفى الأبعاد البيئية سيحقق تحسناً مستمراً فى فرص العمل للإناث والذكور، وزيادة الدخول، والارتقاء بنوعية الحياة.

وأضاف:"أتطلع إلى تطبيق مؤشرات هذا التقرير على مستوي كل المحافظات على أن يكون سنوياً، وبالتزامن مع تنفيذ برنامج حياة كريمة، بما سيوفر مؤشرات مطلوبة لقياس أثر البرنامج، وإتاحة المعلومات التفصيلية عنها".

وأوضح أنه “إذا ما استمرت جهود الإصلاح الاقتصادي الكلي على النحو المنشود، وفعلت سياسات الإصلاح الهيكلي خاصة فيما يتعلق بالتصنيع، وتطوير الزراعة والاستفادة من التحول الرقمي والمشاركة مع القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع جهود توطين التنمية من خلال برامج حياة كريمة؛ ستحدث وثبات في مؤشرات التنمية و سيتحسن مركز مصر الدولي عن وضعه الراهن في في التقرير (116)”.

ولفت إلى أن الأهم هو ما سيستشعره عموم الناس من تطور مطرد في حياتهم تيسير أسباب معيشتهم، حيث إن هذه هي مقاصد الاستدامة التي لا تتحقق إلا بتوطين التنمية ومن هنا تتجلى أهمية مبادرة "حياة كريمة".