الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مَنَح العملاء قروضاً دون علمهم.. موظف بنك يختلس 4 ملايين جنيه

اختلاس
اختلاس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط موظف بأحد البنوك؛ لاتهامه باختلاس مبلغ 4 ملايين جنيه في القاهرة.

ورد للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغ من مسؤولي أحد البنوك كائن بالقاهرة ضد موظف بالبنك؛ وذلك لاختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك.

التحريات

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام الموظف المذكور في غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 باستغلال طبيعة عمله بالبنك واختلاس مبالغ مالية من حسابات البنك، فضلاً عن قيامه بمنح قروض بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم واختلاس قيمة تلك القروض لنفسه حيث بلغ إجمالي المبالغ المختلسة 4 ملايين جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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