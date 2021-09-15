ضبط 9 آلاف شخص لمخالفة الوقاية من كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 8999 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 205 قضايا في مجال منع تداول الشيشة، وتحرير 707 مخالفات لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

إجراءات الوقاية من وباء كوفيد19

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.