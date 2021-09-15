الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خطة «سيمنز» لتنفيذ شبكة سكك حديدة للقطارات فائقة السرعة (انفوجراف)

قطار فائقة السرعة
قطار فائقة السرعة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف جديد بعنوان "سيمنس تشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية"، يرصد فيه أهم ما جاء في إعلان شركة سيمنز عن مشروعها الجديد لبناء شبكة سكك حديدة لقطارات فائقة السرعة تساهم في ربط أهم الموانئ الجافة والبحرية.

ويترتب على المشروع الأول (بطول 660 كم: العين السخنة – مرسى مطروح) عدة مميزات أهمها: 

• ساعتان مدة الرحلة بين العين السخنة والإسكندرية، بدلًا من 4 ساعات بالسيارة

•30 مليون راكب سيستفيدون سنويًّا من المشروع

• 50 % توفير في وقت المواطنين للتنقل بين القاهرة والعاصمة الإدارية

•15 % زيادة في البضائع المنقولة على السكك الحديدية

• الربط بين الموانئ الجافة والبحرية

•15 ألف وظيفة يوفرها المشروع (التحالف يضم سيمنز، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب)

• مليار دولار يضيفها التحالف إلى الناتج المحلي الإجمالي المصري

• 70 % انبعاثات كربونية أقل بالمقارنة بالسيارة أو الأوتوبيس.

 

سيمنس تشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية
سيمنس تشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية
معلومات الوزراء سيمنس تطوير البنية التحتية السكك الحديدية مصر إنفوجرافيك

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