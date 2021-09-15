ضبط عصابة «المواد البترولية» في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بمحافظة المنيا.

تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من مسئول بشركة خطوط أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب نقل المواد البترولية بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة المركز، اكتشف وجود «2 محبس مثبتين على خط الأنابيب وبعض الأدوات» بقطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص، مقيم بأسيوط.

فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ضم 6 متهمين أحدهم مالك قطعة الأرض المار بها خط الأنابيب وأحدهم له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «سيارة ملاكي، ماكينة لحام»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك بالاتفاق مع مالك الأرض المار بها خط أنابيب البترول وشروعهم في سرقة كمية من المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء واقتسام المبالغ المالية المُتحصل عليها فيما بينهم.

وأضافوا باستخدام السيارة المضبوطة وماكينة اللحام في تنفيذ مخططهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.