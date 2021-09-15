«بين السما والأرض».. إنقاذ شخصين تعطل بهما مصعد في القاهرة

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، فى إنقاذ شخصين تم احتجازهما داخل أسانسير عقار في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.

وورد بلاغا لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة باحتجاز شخصين، أحد المواطنين، ونجله داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون.

إنقاذ شخصين في أسانسير عطلان بالزيتون

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وتمكنت من استخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات، وقد لاقى سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالى بالمنطقة.