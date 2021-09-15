الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

أمير طعيمة يكشف تطورات حالته الصحية

أمير طعيمة
أمير طعيمة

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن تعافيه من الأزمة الصحية التي لحقت به خلال الأيام الماضية وأدخلته في حالة صحية سيئة، وأوضح عبر حسابه في على فيسبوك التفاصيل وشكر كل من دعمه وخاصة زوجته جيني.

وكتب أمير طعيمة: «عايز أشكر كل أصدقائي وكل الناس اللي ما أعرفهمش شخصيا على سؤالكم عني.. كانوا كام يوم صعبين بس بقيت أفضل برحمة ربنا ومن بعده دعواتكم وتمنياتكم الطيبة.. بعتذر عن الرسايل اللي ما ردتش عليها لأن فعلا كانت طاقتي صفر الكام يوم اللي فاتوا».

وتابع: «شكرا يا حبيبتي علي كل حاجة وعلى كل اللي اتحملتيه، وأنا عارف إنه ما كانش وقته خالص مع دخول المدارس بس مش بإيدي بقى».

وقبل أيام أعلنت جيني زوجة الشاعر الغنائي أمير طعيمة، تعرضه لأزمة صحية حادة مؤخرًا، نافية جملة وتفصيلًا إصابته بفيروس كورونا، مطالبة جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «بشكر كل الناس اللى بتتصل وبتسأل على أمير الحمد لله مش كورونا ولكن هو تعبان وغير قادر علي الرد علي التيلفون من 3 أيام».

وأضافت جيني: «أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع ولو في شغل متأخر يا رأيت يستني.. أشكركم».

 

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