استجابة فورية.. الحماية المدنية تلبي استغاثة مُسن في القاهرة

قدمت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المساعدة لمواطن مسن يقيم بمفرده، لعدم قدرته على الحركة، في استجابة فورية، في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين – مسن- ومقيم بمفرده داخل الشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، بعدم قدرته على الحركة ويحتاج للمساعدة.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة المذكور، وتم تقديم كافة سُبل المساعدة اللازمة له.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطن المذكور، وتقدم بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .