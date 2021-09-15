الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. إطلاق نار على صاحب مخبز فى السلام

إطلاق النار
إطلاق النار

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها؛ لكشف ملابسات واقعة إطلاق النارعلى صاحب مخبز بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وأنهى مجهولون، أمس الثلاثاء، حياة صاحب مخبز في دائرة قسم أول السلام، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بمقتل صاحب مخبز بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو "حمدي ع. م. ع"، 46 عاما، صاحب مخبز، وسط بركة من الدماء أمام المخبز الخاص به في منطقة اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالفحص تبين أنه مصابا بعده طلقات نارية في الصدر والبطن والرأس.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية عن أن المجني عليه من محافظة أسيوط، وترك بلدته وسافر إلى القاهرة للهروب من الثأر، واستقر في المنطقة التي شهدت الواقعة وإنشاء مخبز، مضيفة أنه أثناء تواجده، أمس، أمام المخبز الخاص به، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بإطلاق وابل من الطلقات تجاه المجني عليه، فسقط في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام بالتنسيق مع ضباط الأمن، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتفريغها لكشف هوية منفذي الواقعة تمهيدا لضبطهما.

كما تم التنيسق مع ضباط مديرية أمن أسيوط لمعرفة العائلة صاحبة الثأر لدى المجني عليه، تمهيدا لضبط منفذي الواقعة في حالة عودتهم إلى محافظة أسيوط للاختباء من مطاردة الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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