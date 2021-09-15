الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: ضبط 3 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف تعمل بدون ترخيص

مضبوطات أعلاف
مضبوطات أعلاف

كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف. 

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إنه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة كفر الشيخ يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة, وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف, ومديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة المختصة بكفر الشيخ)، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أية بيانات والتي تجاوزت الـ150 طن، وتم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة.

وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام “واتس آب” 01558626681- 01558626682.

الزراعة ضبط حماية مصانع ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف تعمل بدون

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

«معا نطمئن».. الحكومة تشجّع على لقاح كورونا بشنطة الـ«6 هدايا»

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

حيثيات بطلان رئاسة علاء عبد الهادي لاتحاد كتاب مصر

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مدبولى بافتتاح ملتقى «بناة مصر»: 38% نسبة إنجاز المشروعات بالريف

«الداخلية» تحرر فلاحًا خطفه 7 متهمين مقابل مليون جنيه في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)