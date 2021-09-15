«الزراعة»: ضبط 3 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف تعمل بدون ترخيص

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إنه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة كفر الشيخ يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة, وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف, ومديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة المختصة بكفر الشيخ)، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أية بيانات والتي تجاوزت الـ150 طن، وتم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة.

وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام “واتس آب” 01558626681- 01558626682.