سقوط أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة، وبالأخص مدن كفر الدوار وإدكو وأبو حمص، سقوط أمطار خفيفة، صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى خلو الشوارع من المارة.

ومن جانبه، قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ، والتعامل الفوري معها وحلها في أقرب وقت.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بجميع التعليمات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية والمديريات وإدارات الأزمات وغرف العمليات بالمراكز، مشددًا على الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة خلال الأيام المقبلة والتى تشهد استقبال موسم الشتاء وهطول الأمطار بالمحافظة.

وأكد محافظ البحيرة أنه تم التنبيه على مراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والأطقم العاملة عليها.

الأمطار بالبحيرة

- الانتهاء من تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف، وتطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولًا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كلٍ في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، مع التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة.