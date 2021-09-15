الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بدء التسجيل في الدورة الاحترافية لسائقي النقل البري

النقل البري
النقل البري

أعلنت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتعاون مع كليه النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا، بدء التسجيل بدورة الحصول على الشهادة الاحترافيه لسائقي النقل البري  "iru"، والتي تقدم من قبل الاتحاد الدولي للنقل البري بسويسرا.
وكشف المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الدورة هي الأولى من نوعها بمصر وأفريقيا، حيث سيتم عقد فاعليات الدورة النظريه بمقر الأكاديمية، فيما تستهدف الدوره عددًا من  المواد على رأسها هيكل السياره والتكنولوجيا، وفك وتركيب توصيلات الشاحنات وتأمين الحمولات، والقيادة العقلانية والدفاعية، واللوائح والتطبيقات وخدمه العملاء، مشيرا إلى أن الشعبه تستهدف تطوير القطاع في عديد المجالات التي تصب في صالح قطاع النقل الدولي.
وثمن “القاضي”، الدور الهام الذي تقوم به الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا في خلق تعاون مثمر مع الشعبه في المساهمه في تطوير المتقدمين للدورة، ودور ممثلي  كليه النقل الدولي في تحقيق المرجو من الدورة ودعم الأفكار البناءة لدعم قطاع النقل الدولي وتطوير آليات النقل بمصر وأفريقيا نظراً لأن الدورة هي الأولي من نوعها بمصر وأفريقيا.
و من ناحيتة أضاف منصور البوريك رئيس لجنة النقل البري بشعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أن شركات النقل البري سوف تدفع بعدد من سائقيها المحترفين لحضور الدورة لأن الطلب علي النقل البري الدولي يتزايد بشدة في الأونة الأخيرة وخاصة إلى السودان ودول الخليج على خلفية قلة الفراغات البحرية وارتفاع النولون البحري، لافتًا إلى أن  الدورة تعتبر استكمالا لجهد الدولة لتطوير المنظومة اللوجستية  وانضمام مصر إلي اتفاقية التير.
وأضاف خبراء بمجال النقل البري، أن الدورة مميزة لانها اول دفعة سائقين من مصر وعلى أرض مصر والمدربين مصريين يتم اعتمادهم من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي “IRU”  وهو نجاح يحسب لمنظومة النقل بصفة عامة، فيما كانت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

الدولى واللوجستيات التسجيل الاحترافية لسائقي النقل البري شعبة بالأكاديمية

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