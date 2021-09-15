الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكي

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2022، والذين سيتم استقبالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 25-9-2021.
 

وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى اخر أغسطس 2021.

خريجى كليات الطب (البشري-الأسنان-العلاج الطبيعي-التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2021 حتى أخر أغسطس 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20/10/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 1 حتى 23-11-2021.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1-7 حتى 31-12 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي
خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى أخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 10-11-2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 24 وحتى 27-11-2021.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2020/2021، وكذا مواليد أشهر (يناير/فبراير/ مارس) عام 2001 وما قبلها من خريجى العام الدراسي 2020/2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 25-9-2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 5-10 وحتى 31-10-2021.

رابعا: غير ذوي المؤهلات (العاديين):

مواليد اشهر (يناير/ فبراير / مارس) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 17-11-2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 28-11 وحتى 11-12-2021.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم.

أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع

المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي (https://tagned.mod.gov.eg).

كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي ([email protected])، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد على الرقم المختصر (15499).

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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