وزير الإسكان يناقش مقترحات تنظيم السوق العقارية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المطورين العقاريين، لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، ووضع مجموعة من الضوابط والمقترحات لتنظيم السوق العقارية، والحفاظ على استقرارها، وحفظ حقوق المطورين الجادين والمواطنين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وممثلى البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك.



اجتماع وزير الإسكان

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى المقترحات والمداخلات من مختلف المطورين العقاريين، وكذا مداخلات ممثلى البنوك، وتمت مناقشة جميع المقترحات، والتأكيد على أن الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق العقارية، وضمان استمرارية النشاط العقاري الذى يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، والمحرك الرئيسى لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الوزير حرص الدولة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري، من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن النشاط العقاري، هو قاطرة النمو الاقتصادى، ويعمل على تنشيط وتشغيل عدد كبير من الصناعات التى تخدمه.

اجتماع وزير الإسكان

وعلى صعيد آخر.. عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد وزير الإسكان أهمية مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى، وتلك المشروعات هى محل اهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج والذي يتكون من دور بدروم "جراج سفلى" بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي "تجاري" بمسطح 16970 م2، ودور أول "جراج علوى" بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع "برج إدارى" يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.