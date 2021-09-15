محكمة النقض تشارك في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالعراق

تشارك محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة تلقاها خبراء ومتخصصين من قضاة المحكمة للمشاركة بورقة عمل في مؤتمر علمي حول استرداد الأموال المنهوبة يعقد في العاصمة العراقية بغداد، ومن المقرر انعقاد المؤتمر لمدة يومين 15، 16 سبتمبر الجاري.

وقرر المستشار عمر شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التعميم على قضاة المحكمة لإبداء الرغبة في المشاركة بورقة عمل في المؤتمر.

محاور مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في العراق

وتعد أبرز محاور المؤتمر هو الإطار التشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد، والتعاون العربي وجهود جامعة الدول العربية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وسبل التعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد، واستعراض تجارب وممارسات الدول في استرداد الأموال المنهوبة بالفساد.

كانت محكمة النقض قد عممت بيان على أعضائها السبت الماضي، أعلنت خلاله أنه على من يرغب في المشاركة بالمؤتمر من القضاة بورقة العمل، إرسال بياناته إلى إدارة العلاقات الدولية عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة وهو [email protected] .

أو عن طريق الهاتف الخاص بها رقم 0225741238 أو التقدم بالبيانات إلى إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض شخصيا، خلال سبعة أيام عمل من تاريخه.