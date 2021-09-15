الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سيد رجب بطلًا لفيلم «عمهم».. ويبدأ «أبو العروسة 3» فى نوفمبر

سيد رجب
سيد رجب

يدخل الفنان الكبير سيد رجب تجربة سينمائية جديدة من خلال دور البطولة أمام الفنان محمد إمام، حيث يقدم دور جيد، في فيلم "عمهم" المقرر انطلاقه بداية الأسبوع المقبل بمشاركة عدد من النجوم الشباب لطرحه بداية العام الجديد أو عيد الفطر المقبل.

تفاصيل مسلسل أبو العروسة 3

ينهي سيد رجب الفيلم الجديد نهاية أكتوبر المقبل وفقًا للخطة المحددة، ليدخل مباشرة إلى الجزء الثالث من مسلسل أبوالعروسة بمشاركة الفنانة سوسن بدر وكل أبطال الأجزاء الأولى من أجل العرض خلال الموسم الشتوي المقبل، حيث حدد فريق العمل بداية نوفمبر لبدء التصوير.

وأجل فريق عمل الجزء الثاني من فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد التصوير مؤقتا من أجل اختيار التوقيت المناسب وتفرغ باقي أبطال العمل من الأعمال المشاركين فيها لبدء التصوير.

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