كيفية التخلص من بهتان البشرة فى موسم الخريف؟

يواجه العديد من الفتيات مشكلة البشرة الباهتة، خاصة مع قرب موسم الشتاء، وبالتزامن مع موسم الخريف نرصد نصائح من شأنها التخلص من هذا البهتان وفقًا لخبيرة التجميل مريم وارث.

غسل البشرة مرتين

الحرص على غسل البشرة بالغسول المخصص بحسب نوعيتها مرتين يوميًا، حيث يعمل على ترطيبها، وعدم التعرض للشحوب والبهتان من خلال التخلص من الأوساخ اللاصقة نتيجة الأجواء الخريفية.

استخدام مقشر مناسب للبشرة

لا بد من استخدام المقشر المناسب للبشرة، وذلك من خلال الماسكات الطبيعية أو المقشر الجاهز، فالترمس المطحون والنشا وغيرها من المكونات الطبيعية تعمل كصنفرة طبيعية للبشرة، وتساعد على إزالة الجلد الميت والحصول على النعومة المناسبة لها.

نظام غذائي صحي

ما نأكله يظهر على وجهنا، بمعنى أن الغذاء الخاص بنا من الضروري أن يحتوي على فواكه وخضروات طبيعية طازجة للحصول على الترطيب المناسب للبشرة، وإدخال الغذاء مثل القرفة والعسل الطبيعي، الخضار الطازج السبانخ وغيرها من الأطعمة الضرورية للحصول على الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الذي يحتاجها الجسم.

شرب كمية كافية من المياه

يحتاج الجسم بشكل يومي ما لا يقل عن 3 لتر يوميًا من المياه كي يحافظ على الترطيب الخاص بالبشرة، والحصول على بشرة صافية.

وضع المرطب المناسب

حتى في حالة البشرة الدهنية لا بد من ترطيب البشرة بشكل عميق، للتخلص من البهتان والحصول على الرطوبة اللازمة للبشرة الصحية.

واقى الشمس

عدم تطبيق واقى الشمس يعمل على بهتان البشرة، حيث التعرض لأشعة الشمس الضارة، لذا لا بد من استخدام الواقى كل 15 دقيقة في حالة التعرض المستمر للشمس، مما يمنع ظهور التصبغات على البشرة.

كريمات غنية بالفيتامينات

المحافظة على استخدام كريمات غنية بالفيتامينات، الأمر الواجب، خاصة في حالة التعرض للشمس، أيضًا للحفاظ على بشرة صحية وخالية من الشوائب.