الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات «فيديو» دهس سيدة وطفلة فى الغربية

إسعاف
إسعاف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن اصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة برفقتها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

نتائج الفحص

أشارت نتائج الفحص إلى اصطدام دراجة نارية "مجهولة" بربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية برفقتها  نجلة شقيقتها، سن 3 سنوات، مقيمة طرف أهليتها بذات العنوان.

وبسؤال السيدة المُشار إليها أقرت بحدوث الواقعة ورفضت توقيع الكشف الطبي على نجلة شقيقتها، ولم ترغب في اتهام ثمة أشخاص بعد أن اطمأنت على الطفلة، وبسؤال والدة الطفلة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان قررت أنها علمت بالواقعة عقب حدوثها وأيدت ما جاء بأقوال شقيقتها، ولم ترغب في استكمال الإجراءات أو توجيه الاتهام لأحد بارتكاب الواقعة.

بتكثيف الجهود أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية مرتكب الواقعة وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بمواجهته قرر أنه حال سيره بالدراجة النارية قيادته اصطدم بالطفلة وخالتها بدون قصد، وأنه انصرف من مكان الواقعة بعد أن اعتذر لهما وأطمأن عليهما، كما أضاف بأن الدارجة النارية المشار إليها ملك أحد العمال الذين يعملون بالمحل الذي يمتلكه.

وزارة الداخلية فيديو فيس بوك طنطا محافظة الغربية قسم شرطة طفلة دراجة نارية

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