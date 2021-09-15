4 اكتشافات بترولية بحقول «خالدة» باحتياطيات 21 مليون برميل زيت مكافئ

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة لكل من شركتي خالدة وقارون عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020-2021.

وخلال جمعية شركة "قارون"، أكد الملا أن صناعة البترول العالمية شهدت تحديات كبيرة خلال العام الماضى نتيجة جائحة كورونا مما أثر على أسعار البترول العالمية وأن الفترة القادمة ستشهد نمواً في الأنشطة البترولية نتيجة تحسن مستويات الأسعار، ما يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج، مشيراً إلى التعاون والتنسيق البناء والشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب ومن ضمنهم شركة "أباتشي" العالمية كان له أثر جيد في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.

إنتاج 23 ألف برميل يوميا من حقول قارون

واستعرض المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس شركة "قارون" أهم نتائج الأعمال خلال العام، حيث أشار إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ برنامج تحسين إنتاجية الآبار بأحدث الطرق لمعالجة الآبار المتقادمة واستخدام أحدث التصميمات وتطبيق أعلى معايير التشغيل للحفاظ على عمر الآبار وتحقيق أقصى إنتاجية ليصل معدل انتاج الشركة اليومى إلى 23 ألف برميل باجمالى استثمارات 127 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق وفر يبلغ حوالى 9.4 مليون دولار من خلال ترشيد النفقات والاستخدام الأمثل لموارد الشركة، مشيراً إلى مشاركة العاملين بالشركة في برنامج تأهيل القيادات المتوسطة وبرنامج بناء قدرات العاملين بمجال السلامة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وخلال الجمعية العامة لشركة "خالدة"، أكد الملا أن العام الماضى شهد تحقيق قطاع البترول عدة نجاحات في مجالات البحث والاستكشاف والحفر والتنمية رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ برامج مكثفة لعمليات البحث والاستكشاف خاصة في منطقة الصحراء الغربية فى ضوء النتائج المتميزة لبرامج المسح السيزمي، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومجهودات الحفاظ على البيئة وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لأنشطة الحفر والبحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج في ظل التحسن الملحوظ على المستوى العالمى في مناخ العمل البترولى.

واستعرض المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس "خالدة"، أهم نتائج الأعمال خلال العام، مؤكداً على نجاح الشركة في تحقيق 4 اكتشافات بترولية بإجمالي احتياطيات حوالي 21 مليون برميل زيت مكافئ، وأن إجمالي استثمارات الشركة بلغ 594 مليون دولار وأن متوسط الإنتاج اليومى بلغ حوالى 615 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 115 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وحوالى ألف برميل بوتاجاز.

وأضاف عبدالمنعم، أن الشركة انتهت من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمنطقة شوشان على مساحة حوالى 3 آلاف كيلومتر مربع، وتم إنجاز 70% من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال خالدة بمساحة حوالى 3700 كيلومتر مربع، وأن الشركة قد قامت بعمليات حفر 34 بئراً واستكمال حفر 106 آئار بالإضافة إلى انشاء خطوط أنابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالى أطوال 55 كيلومترا وتطوير محطات التسهيلات بكلابشة وجنوب أم بركة بأعلى معايير السلامة، وأنه جارىي إنشاء خطوط أنابيب جديدة بمناطق مينيس وأم بركة وبركات وأتون بإجمالي أطوال 42 كيلومترا.