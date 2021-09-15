رئيس اتحاد الغرف العربية: المشهد الاقتصادي أدخل مصر في معراج التنمية الحقيقية

قال الدكتور خالد حنفي، رئيس اتحاد الغرف العربية، إن التعاون المصري الألماني كبير جدًا سياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف “حنفي” -في تصريحات اليوم الأربعاء- أن مصر تخطو خطوات مهمة غير مسبوقة، بعد أن تم وضع المشهد الاقتصادي في مصر في وضع الانطلاق، موضحًا أن التعاون المصري الألماني كبير جدا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك تبادلًا للقاءات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، فضلًا عن تبادل اللقاءات على المستوى الوزاري بشكل دوري ومستمر، مشيدًا بالطفرة التي حققتها مصر في مجال الطاقة والكهرباء بشراكة ألمانية من خلال شركة سيمنس برعاية كاملة من القيادة السياسية المصرية.

ونوه بالتعاون الكبير على مستوى القطاع الخاص، مضيفًا: "هناك تعاون مستمر ودائم في مجالات عدة واليوم يظهر بوضوح تعاون مصري ألماني في المجال الصحي والرعاية الصحية وهو نموذج هام جدا للتعاون وتظهر آثاره في هذا التوقيت بشكل كبير بعد جائحة كورونا؛ لأن نقص الإمدادات في بعض الدول ونقص المخزون في دول أخرى أظهر ضرورة تغيير نمط العلاقة والتعامل في هذا المجال من مجرد علاقة بسيطة تقوم على مجال التصدير والاستيراد وإعطاء الرخص إلى علاقة تحالف استراتيجي تضمن وجود المنتجات في الأماكن المختلفة وفي توقيتات محددة".

وأشار رئيس الاتحاد إلى ضرورة تغيير نمط العلاقة بين الدول إلى تحالف استراتيجي يستفاد فيها من الخبرات والتكنولوجيا المتوفرة في جانب ما لتصب في الأسواق والطلب جانب آخر، لافتًا إلى أن مصر تعد نقطة تواصل أو محورًا استراتيجيًا مهمًا يمكن من خلالها الوصول من أوروبا إلى إفريقيا والمنطقة العربية.

وثمن الثورة الصناعية الرابعة التي أتاحت من التكنولوجيا ما يسهم بشكل كبير في تطوير التعاون بين الدول سواء في التكنولوجيا الطبية أو في تكنولوجيا تصنيع الدواء.

وحول آليات تعزيز التعاون الخارجي المصري الألماني، شدد “حنفي” على أهمية أن نخرج من مرحلة أن تكون بلادنا أسواق مستهدفة لمنتجات دول أخرى إلى مرحلة أن تكون بلادنا جزءًا من تحالفات استراتيجية مع هذه الدول وخاصة ألمانيا؛ لأنها تعد دولة رائدة في العالم وفي الاتحاد الأوروبي تحديدا كما أن علاقتنا متميزة بشكل كبير مع الألمان على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وأكد أن مصر تخطو خطوات ماراثونية، بعد أن تم وضع المشهد الاقتصادي في مصر في وضع الانطلاق والدخول في معراج التنمية الحقيقية ويتبقى لنا أن نرتبط في تحالفات استراتيجية كبيرة تليق باسم مصر ومكانتها.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور خالد حنفي في فعاليات المنتدى الصحي العربي الألماني في دورته الرابعة عشر والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.