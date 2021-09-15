الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة أسوان» تواصل مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي (صور)

مبادرة الكشف المبكر
مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي على مستوى المحافظة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.

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 مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين عن كيفية متابعة هذة الأمراض.

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 مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وتعمل المبادرة على الكشف المبكر للاعتلال الكلوى المواطنين من سن 40 عاما فما فوق، بالإضافة للمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون ارتفاعا في ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين. 

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 مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

ويشرف على أعمال المبادرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية متمثلة في الدكتور "محمود عبد العزيز" مدير الإدارة، و"منيرة سليمان" مشرفة الرعاية الأساسية بالمديرية. 

وتعمل المباردة من خلال 56 وحدة مختلفة على مستوى محافظة أسوان لتغطية كافة الأماكن، حتى يتمكن جميع المواطنين من الكشف المبكر للاعتلال الكلوى، ومتابعة الأمراض المزمنة وغير السارية، وللحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.

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 مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي
أسوان وكيل وزارة الصحة الأمراض المزمنة المبادرة الرئاسية ارتفاع ضغط الدم مرض السكري الكشف المبكر الفحوصات الطبية الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي صحة أسوان

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