الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: «دلتا» لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق من «كورونا»

كورونا
كورونا

قالت دكتور ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كورونا:"بصراحة إن الزيادة في أعداد المصابين بعدوى  كورونا حدثت في البرازيل والهند، وتحدث حاليًا في الولايات المتحدة التي تتمتع بتغطية واسعة لحملات التطعيم".

وحول متغير "دلتا" قال ماريا في مقطع فيديو  عبر حساب منظمة الصحة العالمية على "تويتر":"لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار،"وأكد ت على أنه تم  تحقيق نقلة نوعية للقضاء على انتشار الفيروس ومتغيراته، معتبرا ان القضاء التام على كورونا يحتاج إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة مكافحة فيروس كورونا".

وطالبت باستخدام الاختبارات والتحاليل بكفاءة، وزيادة جهود الحقن باللقاحات حول العالم، إصلاح نظم التهوية في المباني العامة والخاصة،  تحسين أنظمة المراقبة،و التعامل مع التجمعات البشرية والمناسبات الاجتماعية بشكل مناسب.
 
وأشارت إلى أن هناك بالفعل خطة لمكافحة ومنع انتشار كوفيد-19، موضحة أن تلك الخطة صدرت في 4 فبراير 2020، أي بعد 4 أيام من إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة على مستوى دولي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 225.83 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و823348.

 

ماريا فان كيركوف أداء منظمة الصحة العالمية مكافحة كوفيد متغير دلتا لقاح

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