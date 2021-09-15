كوريا الجنوبية والصين تبحثان ملفى كوريا الشمالية والتعاون الثنائى

يجري وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جيونج إيوي يونج، ونظيره الصيني، وانغ يي، محادثات في سيئول اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع حول كوريا الشمالية والعلاقات الثنائية.

ومن المتوقع أن يتبادل جيونج ووانج خلال محادثاتهما وجهات النظر حول التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية ومناقشة الجهود المبذولة لدفع مساعي كوريا الجنوبية لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

ولا يستبعد أن يستخدم وانج الاجتماع للحصول على دعم كوريا الجنوبية في مجموعة من القضايا الجيوسياسية الحساسة، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى حشد حلفائها وراء معارضتها لسياسات الصين في هونج كونج ومنطقة شينجيانج الغربية وبحري الصين الشرقي والجنوبي.

وسيناقش الجانبان أيضا التعاون في تعزيز التبادلات الثقافية الثنائية التي أعاقتها القيود المتصورة من الصين في أعقاب قرار سيئول 2016 باستضافة نظام أمريكي مضاد للصواريخ، وكذلك التعاون في جهود بكين لاستضافة دورة الألعاب الشتوية المقررة في فبراير بنجاح.

في وقت لاحق من اليوم سيجري وانج زيارة مجاملة للرئيس مون جيه إن.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب التوترات العسكرية المتجددة الناجمة عن تجارب إطلاق كوريا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وإشارات إلى أن البلاد تستأنف تشغيل مفاعل نووي في مجمع يونغ بيون الأساسي.

وصل وانج إلى سيئول أمس الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين. في إطار جولة آسيوية قادته إلى فيتنام وكمبوديا وسنغافورة.

و علي صعيد آخر ، سجلت كوريا الجنوبية 2080 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.



و ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 277 ألفا و989 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما أضافت البلاد 13 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى.2380