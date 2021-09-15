الصين تشهد تراجعا فى عدد الرحلات الجوية فى أغسطس

أظهرت بيانات رسمية أن صناعة الطيران المدني في الصين شهدت انخفاضا في عدد الرحلات الجوية وحجم البريد والبضائع في أغسطس وسط عودة ظهور كوفيد-19 مؤخرا.

وتم إجراء حوالي 22.41 مليون رحلة ركاب الشهر الماضي، بانخفاض 51.5 في المائة عن العام السابق، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي.

وقالت الهيئة إن عدد الرحلات يبلغ نحو 36.6 في المائة من العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ حجم البريد والبضائع المنقولة 520 ألف طن، بانخفاض 5.6 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفض إجمالي حجم النقل الجوي بنسبة 35.6 في المائة على أساس سنوي إلى 4.91 مليار طن/كيلومتر، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وأعلنت مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، حيث عاد كوفيد-19 للظهور في الصيني لأول مرة، الأسبوع الماضي أنها تخلصت من جميع المناطق عالية ومتوسطة الخطورة.

وعلى الرغم من التقييد التي فرضته حالات كوفيد-19 الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن يتم إطلاق العنان للطلب على السفر الجوي خلال عطلة عيد منتصف الخريف القادمة وعطلة العيد الوطني، بحسب شانغ كه جيا مسؤول بهيئة الطيران المدني الصينية.

وأظهرت أحدث بيانات الحجز من وكالات السفر عبر الإنترنت، فإن عدد رحلات الركاب الجوية سيرتفع بشكل ملحوظ خلال العطلتين من مستوى يوليو إلى أغسطس، حسبما قال شانغ.

ولتلبية الطلب المتزايد، قالت هيئة الطيران المدني في الصين إنها ستساعد شركات الطيران على تخطيط قدرة النقل والجداول الزمنية والخطوط الجوية بشكل أفضل، كما نصحت العديد من شركات الطيران بزيادة عدد الرحلات الجوية لقضاء العطلات.

وتمتد عطلة عيد منتصف الخريف لهذا العام من 19 إلى 21 سبتمبر، بينما تمتد عطلة العيد الوطني من 1 إلى 7 أكتوبر.