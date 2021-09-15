السيطرة على حريق غابات فى جنوب إسبانيا بعد اشتعاله لمدة 6 أيام

سيطرت السلطات الإسبانية على حريق غابات مدمر في منطقة كوستا ديل سول السياحية في جنوب البلاد بعد اشتعاله على مدار ستة أيام تقريبا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال إلياس بيندودو وزير داخلية إقليم أندلسية للصحفيين إن النيران التي اشتعلت منذ يوم الأربعاء الماضي دمرت حوالي 9700 هكتار من الغابات عند سفح سييرا بيرميخا بالقرب من منتجع استيبونا الساحلي ويعادل هذا مساحة 13 ألف ملعب لكرة القدم.



وقال بيندودو إن حوالى 2700 شخص من سكان ثماني قرى ومجمعات سكنية كان قد تم إخلاؤها، يعودون الآن إلى منازلهم. وترى السلطات أن حريق الغابة كان من عمل مفتعلي الحرائق.



وذكرت السلطات أن الأمطار التي هطلت على ملقة منذ مساء الاثنين ويوم الثلاثاء كانت مهمة أيضا لنجاح مكافحة النيران.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل 4763 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى 71 حالة وفاة في آخر 24 ساعة.

وقالت قناة "سكاي نيوز" إن العدد الإجمالي لمصابي كورونا يرتفع بذلك إلى 4 ملايين و903 آلاف و21 حالة، كما أن العدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 85 ألفًا و218 شخصًا.

وبذلك، ينخفض معدل الإصابات في إسبانيا إلى أقل من 150 حالة لكل 100 ألف شخص.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.