الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبر الفيديو

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيعقد الجمعة اجتماعًا عبر الفيديو مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين الدول العربية الثلاث والدولة العبرية، معربة عن أملها بأن يمثّل هذا التطبيع خطوة نحو "سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين".


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ بلينكن سيجمع وزراء خارجية كلّ من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب "للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات أبراهام (ابراهيم) والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهاراً".


ويشكّل الإعلان عن الاجتماع واستخدام عبارة "اتفاقات أبراهام" إقراراً تامّاً لإدارة الرئيس جو بايدن بما وصفته إدارة سلفه دونالد ترامب بأنّه علامة نجاح لسياستها الخارجية، لا سيّما وأنّها المرة الأولى التي تربط فيها الإدارة الديمقراطية بين هذه الاتفاقيات وحلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.


وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في رسالة عبر الفيديو نشرت على تويتر "نحن نؤيّد بقوّة هذه الاتفاقيات ونتطلّع إلى تعزيز فرص جديدة لتوسيع التعاون بين إسرائيل ودول أخرى حول العالم".


وأضاف أنّه "في الوقت الذي تجتمع فيه إسرائيل ودول أخرى في المنطقة في جهد مشترك لبناء جسور وخلق فرص جديدة للحوار والتبادل، نحن نأمل أيضاً أن نتمكّن من إحراز تقدّم ملموس نحو التوصّل إلى سلام تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين".


وبعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيات سلام مع مصر ثم الأردن، طبّعت الإمارات ومن ثم البحرين فالمغرب علاقاتها مع إسرائيل.


وسيكون السودان الذي قدّمت حكومته المدنية الجديدة تعهّداً لترامب بالمضي قدماً في تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تكبح زخمها المعارضة الشعبية، الغائب الأبرز عن احتفالات الجمعة.


ويقول معارضو مقاربة ترامب إنّ تطبيع العلاقات لا يشكّل بديلاً للتوصّل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لا سيمّا أنّ الإدارة السابقة كانت داعمة بشدة للدولة العبرية ولما تعتبره حقّها في ضمّ الأراضي.


وجاء التقارب بين الدول العربية وإسرائيل بعدما وعد ترامب الإمارات بصفقة بيع مقاتلات اف-35 واعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مخالفاً بذلك توجّها للسياسة الخارجية الأميركية بقي معتمداً لأمد طويل.


ولم يغيّر بايدن أيّاً من هذين القرارين على الرّغم من أنّ إدارته تقول إنّها تولي اهتماماً أكبر للتدقيق بالمبيعات للجيش الإماراتي.

إسرائيل ذكرى اجتماع عقد دول عربية بيع فيديو علاقات تطبيع العلاقات الجمعة العلاقات ثلاث الفيديو

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

زوجته وابنته وخطيبها قتلوه.. حل لغز جثة الهرم المتفحمة

وزيرة التخطيط تكشف سر التغيير فى مصر آخر 7 سنوات (فيديو)

برسالة رومانسية.. ديانا كرزون تحتفل بعيد زواجها الأول (صورة)

رسميًا.. الزمالك يعلن وجهة جنش المقبلة

ترامب: إدارة بايدن نقلت إرهابيين إلى الولايات المتحدة من أفغانستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا