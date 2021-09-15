المكسيك.. السجن 28 عاما لزعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات

أعلنت النيابة العامة المكسيكية الحكم بالسجن 28 عاما على فيسينتي كاريليو فوينتيس زعيم عصابة "خواريز"، إحدى أكبر عصابات المخدرات في المنطقة.

وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أن كاريليو فوينتيس أدين في الكثير من التهم الجنائية الموجهة إليه على الجرائم التي ارتكبها ضمن العصابة الإجرامية، بما فيها تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة.

وتم إلقاء القبض عليه في أكتوبر عام 2014 بمدينة توريون في ولاية كواهويلا المكسيكية، واحتجزة كاريليو فوينتيس البالغ 58 عاما من العمر، في سجن ذي إجراءات أمنية مشددة بولاية خاليسكو في غرب البلاد.

يذكر أن فيسينتي كاريليو فوينتيس الملقب بـ"إل فيسيروي" كان من أبرز تجار المخدرات المكسيكيين منذ التسعينات من القرن الماضي، وأحد مؤسسي عصابة "خواريز"، التي تعتبر إحدى أكبر العصابات التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه، حيث اتهمته السلطات الأمريكية بتهريب الماريجوانا والكوكايين وتبييض الأموال وإعطاء الأوامر باغتيالات وجرائم قتل وغيرها.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 4161 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و221 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و516043 إصابة والوفيات إلى 267969 منذ بدء الجائحة.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد رجحوا من قبل أن يكون العدد الفعلي للإصابات بالكورونا أكبر كثيرا من العدد الرسمي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.