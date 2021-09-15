الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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الثقافة

حفل توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى.. اليوم

رواية أوراق شمعون
رواية أوراق شمعون المصرى

تنظم مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة في مقرها الكائن بشارع أبو بكر الصديق، في السابعة من مساء الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري،  حفل توقيع ومناقشة رواية "أوراق شمعون المصري"، للكاتب الروائي أسامة الشاذلي، والصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع .

تقع رواية "أوراق شمعون المصري" في 638 صفحة من القطع الكبير٬ وترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

أما الأهم والجديد هو أن الرواية ترصد كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية، وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية.

وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق٬ عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة٬ وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية من خلال قصة بطل الرواية الذي ولد من أب عبراني وأم مصرية وعرف باسم "شمعون المصري".

ومما جاء في رواية "زوراق شمعون المصري"، للكاتب  دكتور أسامة الشاذلي نقرأ: "منحتني الحياة فرصة كي أقترب و أعرف، فعلمت أن الأرض تتقدس حين تسود فيها عدالة السماء، فإذا عم فيها الظلم والجور فهي أرض ملعونة و لن يشفع لها بيت ولا حجر، وعلمت أن الإنسان هو أسمى ما على الأرض وأن الرب يَسُرُّه أن تُعمَّر القلوب بالإيمان علي أن تُعمَّر بيوته بقلوب خاوية، أدركت أن الوطن هو أرض تشعر فيها بالطمأنينة، وأن الأهل هم صحبة تشعر بينهم بالأمان!"

وفي موضع آخر من الرواية يقول الراوي: "في المساء كان الاجتماع في فناء المنزل الخلفي، الشيخ "عابر" وولداه وأنا، بينما جلس التاجر "شهبور" في المنتصف إلي جوار الشيخ "عابر"، كانت الدهشة بادية علي وجه الشيخ "نابت" وهو يتحدث عن أحداث يومه، وعما رآه في جولته في السوق أثناء النهار، كان يري أن البلدة قد عمها الازدهار ولم يتخيل أنه في فترة وجيزة قد أصبح هناك هذا الكم من البضائع القادمة من الشرق والغرب والجنوب، ولكنه شكا من الغلو الفاحش في الأسعار، والتي تضاعفت مرات عديدة مقارنة بأسعار البلدة قبل ذلك بسنوات ثلاث.

يشار إلى أن الدكتور أسامة الشاذلي٬ سبق ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ٬ وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012، وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.

رواية أوراق شمعون المصري الكاتب أسامة الشاذلي مكتبة ديوان بمصر الجديدة نبي الله موسى تاريخ العرب السرد التاريخي

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