الليلة.. عرض فيلم «ثلاث لوحات خارج إيبينج ميزورى» فى قصر السينما

ضمن فعاليات قصر السينما بجاردن سيتي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الروائي الطويل Three Billboards Outside Ebbing, Missouri أو "ثلاث لوحات خارج إيبينج ميزوري"، وذلك في إطار أنشطة نادي السينما العالمية. ويعقب عرض الفيلم حلقة نقاشية حوله، تقدمها الناقدة نشوي نبيل.

الفيلم من إنتاج عام 2017 وتبلغ مدة عرضه 115 دقيقة. من إخراج مارتن ماكدونا، وحصلت بطلته "فرانسيس مكدورناد علي جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة. وشاركها بطولة الفيلم كل من: سام روكويل ــ وودي هارلستون ــ آبي كورنيش.

تدور أحداث فيلم "ثلاث لوحات خارج إيبينج ميزوري"، بعد مرور أشهر دون الوصول للجاني في قضية مقتل ابنتها، تتخذ ميلدريد خطوة جريئة، تتلخص باستئجار ثلاث لوحات إعلانية تؤدي إلى بلدتها مع رسالة مثيرة للجدل موجهة إلى وليام، مأمور شرطة المدينة، في حين أن نائبه الضابط ديكسون يتورط في القضية، فتنشب المعركة بين ميلدريد وقوى القانون.

وبحسب تقرير عن الفيلم نشرته النيويورك تايمز: هو فيلم قوي عن كل مشاعر الغضب واليأس داخل الألم. في هذا الفيلم ، إنه ألم الأم. وضعت "ميلدريد" هايز ثلاث لوحات إعلانية في بلدتها للتحدث علانية ضد عدم فعالية الشرطة بعد اغتصاب ابنتها وقتلها. لسوء الحظ ، لا تتلقى تعاطفًا من جيرانها. بدلاً من ذلك ، فإن اللوحات الإعلانية تجعلهم غير مرتاحين.

لا يوجد شيء مدمر مثل فقدان طفلك. لكن المعاناة التي تسببها ستكون دائمًا أسوأ إذا فقدتها بسبب ذلك العنف والقتل والاغتصاب. في الوقت الحاضر ، سمع الجميع قصة واحدة على الأقل عن هذا النوع من الأشياء. لم يمض وقت طويل على احتلال إسبانيا كل الأخبار بسبب هذا النوع بالضبط من الأشياء. ربما لهذا السبب ليس من الصعب علينا أن نضع أنفسنا في نفس وضع ميلدريد هايز ، بكل مظاهرها المشبوهة ولحظات غضبها. لم يفاجئنا أي من ذلك بمعرفة أنها قضت 7 أشهر في انتظار إجابة عن الخسارة المأساوية لابنتها المراهقة.

جزء الأكثر إثارة للاهتمام من كل شيءهو أن سلوك شخصيتها يجب أن يجعلنا غير مرتاحين تمامًا.إنها غير متوقعة ، كلماتها مليئة بالاشمئزاز والازدراء ، ولا تتردد في اللجوء إلى العنف عندما تشعر أنه ضروري. مع ذلك ، ميلدريد هايز هي المركز العاطفي للفيلم ، ومن المستحيل عدم التعاطف معها. من المستحيل عدم فهم سبب قيامها بما تفعله ، حتى عندما يتحول الأمر إلى عنف شديد.

تلعب فرانسيس مكدورماند شخصيتها ببراعة ، بينما نشاهدها وهي تستخدم الغضب كرد فعل على الضعف والضعف.إنها تقريبًا مثل تجسيد الغضب الذي يأتي من الحب ، من النوع الذي لا يمكنه فعل شيء سوى الصراخ.كل ما يمكنها فعله هو محاولة توعية الناس باليأس من خلال اللوحات الإعلانية الثلاث. يمكنها فقط أن تأمل أنه من خلال القيام بذلك ، ستحصل على نوع من النتائج.

