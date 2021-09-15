دراسة حديثة: البروتين الموجود فى الكبد قد يسبب زهايمر

كشفت دراسة طبية حديثة لجامعة "كيرتن" في بنتلي بإستراليا، عن احتمالية أن يتسبب بروتين "الأميلويد" المنتج في الكبد، في تنكس عصبي في الدماغ.

وذكرت الدراسة - التي نشرت نتائجها في عدد سبتمبر من مجلة "PLOS Biology"- أن البروتين هو المساهم الرئيسي في تطور مرض الزهايمر (AD)، بالتالي فإن الكبد قد يلعب دورًا مهمًا في ظهور المرض أو تطوره.

وأوضحت أن ترسبات أميلويد بيتا (A-beta) في الدماغ، تعد واحدة من السمات المرضية لمرض الزهايمر وهي متورطة في التنكس العصبي في المرضى من البشر والنماذج الحيوانية، وأن ترسبات أميلود بيتا (A-beta) متواجدة في الأعضاء المحيطية، حيث ترتبط مستوياتها المرتفعة في الدم بإلقاء مزيد من العبء الأميلويد المتواجد في الدماغي والتدهور المعرفي، مما يزيد من احتمال أن يساهم إنتاج بيتا المحيطي في حدوث المرض.

وأكد الباحثون في الدراسة أن البروتين يُنقل في الدم عن طريق البروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية، تمامًا كما هو الحال عند البشر، وينتقل من المحيط إلى الدماغ، وأن ترسبات أميلود بيتا ( A-beta) المصنوع في الكبد ، لديه القدرة على إحداث تنكس عصبي، وأنه مساهم محتمل في الإصابة بالأمراض التي تصيب الإنسان، وإذا كانت هذه المساهمة كبيرة، فقد يكون للنتائج آثار كبيرة لفهم مرض الزهايمر.

ويعتبر الزهايمر من الأمراض التى تُصيب الكبار في السن بنسبة أكبر، هو نوع الخرف، ويجهل عديد من الأشخاص التعامل مع المرض بالطريقة الصحيحة، لذا نوضح كيفية التعامل معه وفقًا للدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي.



- تفسير الشيء أكثر من مرة

عليك تفسير الأشياء لمريض الزهايمر بصورة متكررة باستخدام ذات الكلمات، فهو ينسى.



- الابتعاد عن الضوضاء

لا تتحدث معه في حالة وجود ضوضاء، هذا يعمل على تشويشه، ومن الممكن أن يسوء الأمر معه ويرفض الحديث، بل اختار التوقيت السليم لبدء الحديث والكلام معه.



- وراء كل سلوك هدف

عليك أن تدرك أن وراء كل سلوك هدًفا بالنسبة للمريض فعند صراخه عليك أن تبحث عن السبب واستخدام مصطلحات معينة عند الحديث معه.



-التحدث عن الماضي

عليك التركيز على الماضي والتحدث معه عن ذكرياته خاصة السعيدة فإن ذاكرة المريض القديمة لا تتغير بل لا ينسى ذكرياته والفيديوهات القديمة معه.



-الأمان للمريض

عليك توفير الأمان بالنسبة للمريض فمريض ألزهايمر إذا لم يتوفر له الأمان ستجده متوترا طوال الوقت.