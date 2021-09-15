أحمد فضل شبلول يناقش روايته الحجر العاشق بالحرية للإبداع في الإسكندرية

تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية وحوار مفتوح لمناقشة رواية الكاتب أحمد فضل شبلول، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت عنوان "الحجر العاشق". هذا وتناقش الرواية الناقدة الدكتورة سحر شريف والناقد شوقي بدر يوسف، ويدير اللقاء الكاتب محمد عباس علي .

تدور أحداث رواية "الحجر العاشق" للكاتب أحمد فضل شبلول، في أجواء خيالية٬ حيث اكتسب الحجر الكريم زمرد الذي وضع في إطار ذهبي بأصبع عالمة الفيزياء المصرية الدكتورة منال عثمان وعيا تدريجيا بعد أن نشأت علاقة عاطفية بينهما، لاحظها زوجها الدكتور علي خليل فثار على زوجته وشكاها إلى جدتها عالمة الآثار المصرية الدكتورة فتحية الشال، فحاولت أن تلطف بينهما وتحكي حكاية هذا الحجر الذي عثرت عليه أمام حجر إسماعيل أثناء قيامها بأداء مناسك الحج في الكعبة المشرفة.

ومع تقدم وعي زمرد يوما بعد يوم، واكتسابه صفات جديدة في إصبع منال (البنصر) الذي تضغط به على مفاتيح جهاز اللابتوب الخاص بها، تحول لون شبكة الإنترنت إلى اللون الأخضر الزمردي بدلا من اللون الأزرق الذي اشتهرت به.

لاحظ علماء جامعة روتشستر للعلوم والتكنولوجيا في نيويورك تحول لون الشبكة والمواقع والأيقونات الشهيرة لفيس بوك وتويتر ولينك دوت نت وغيرها، إلى اللون الزمردي، بدلا من الأزرق، واكتشفوا أن مصدر هذا اللون والإشعاع القوي هو جهاز لابتوب يخص إحدى المتعاملات مع الشبكة في الإسكندرية.

استطاع فريق عمل الجامعة الأميركية الوصول إلى صاحبة الجهاز الذي يصدر إشعاعات قوية تؤثر على لون الشبكة وعملها، فأرسلوا لها إيميلات لدعوتها إلى نيويورك لبحث الأمر، وعرفوا أنها تعمل بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

قامت ثورة 25 يناير في مصر وتعطلت إجراءات السفر، وتم قطع الاتصالات فعادت الشبكة والإيقونات إلى لونها الأزرق المتميز. وبعد أن هدأت الأمور وعادت الحياة إلى طبيعتها، وعادت الاتصالات والشبكات للعمل عاد اللون الزمردي مرة أخرى يسري في مفاصل الشبكة ويصبغها بلونه. فعادت الاتصالات مرة أخرى بين الدكتورة منال عثمان وفريق عمل جامعة روتشستر.

كانت هناك معارضة من جانب زوج الدكتورة منال على سفرها بمفردها إلى الولايات المتحدة، ولكنها أقنعته أنها ذاهبة في مهمة علمية مقدسة ينتظرها العالم، وسوف ترسل دعوة له للحضور إلى هناك.

استطاع علماء جامعة روتشستر للعلوم والتكنولوجيا التوصل إلى حجم الوعي الذي يمتلكه زمرد بعد أن عاش آلاف السنين، وبعد قصة الحب التي عاشها في إصبع منال، فاكتسب وعيا حجريا وبشريا معا فاق أي وعي يمتلكه الإنسان المعاصر. وعلى ذلك قرر علماء الجامعة إجراء تجربة علمية فريدة ومثيرة في العالم وهي نسخ محتويات دماغ زمرد بما يمتلكه من وعي متفرد إلى دماغ قرد ودماغ إنسالي (إنسان آلي) ودماغ إنسان عادي.

وتبرع الدكتور علي خليل أن يكون هو الإنسان الذي يُنسخ إلى دماغه وعي زمرد، ليعرف قصته مع زوجته الدكتورة منال عثمان.

ويدخل جهاز مخابرات إحدى الدول ليعقد صفقة لشراء الحجر العاشق زمرد من الدكتورة منال بمبالغ ضخمة، ولكنها ترفض بشدة لتعيد بذلك قضية تهديدات واغتيالات علماء الذرة المصريين والعرب إلى الواجهة.

سبق للشاعر أحمد فضل شبلول أن أصدر روايتين تحملان عنوان العشق هما: الماء العاشق، واللون العاشق – سيرة محمود سعيد، وبصدور الحجر العاشق تكتمل ثلاثية العشق في إبداع الكاتب.