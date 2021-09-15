الكاظمى: العراق سائر فى علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار.



وذكر مكتب الكاظمي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "إن رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية، وعموم الأوضاع في البلدان العربية، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، ودور الجامعة العربية في تعزيز المسار الإيجابي ضمن هذه الملفات".



وأشار الكاظمي إلى الدور الذي تقوم به الجامعة العربية، في تقريب وجهات النظر، وتقليل التوترات، وفي تعزيز الحضور العربي في العراق؛ الأمر الذي يحظى بتجاوب شعبي وسياسي، مؤكدا أن العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادم، وأنه يرى ضرورة الانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء.



من جانبه، أشاد أبو الغيط بـ "عودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي"، ومن ثم "عودة مظفرة، لها انعكاساتها الإيجابية على عموم الملفات الإقليمية والعربية، ومنها ملفات تعزيز الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة".

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى21 ألفاو596 حالة وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة: أنه تم تسجيل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و959 ألفا و369 إصابة جديدة.

وقال التقرير: إنه تم تسجيل 5802حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و834 ألفا و670 حالة.

وأشار التقرير ألى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 32 ألفا و748 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 14 مليونا و830 ألفا و169 شخصا.

بحسب التقرير، فإن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى أربعة ملايين و203 آلاف و578 شخصا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.