السودان وبريطانيا يتفقان على إطلاق حوار استراتيجى فى القريب العاجل

اتفق الجانبان السوداني والبريطاني، خلال مباحثات جرت بينهما في الخرطوم، على انطلاق جلسات حوار استراتيجي في القريب العاجل على أعلى المستويات.

واستقبل السفير محمد شريف عبد الله، وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير سايمون ماسترد، مدير إدارة شرق ووسط أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، والاتفاق على أجندة حوار استراتيجي بناء اتفق البلدان على الانخراط فيه، بهدف خدمة قضايا الانتقال ومرحلة سودان ما بعد ثورة ديسمبر، و دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وعلى صعيد آخر، أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، رفضه لأي وصاية على السودان في قضاياه الوطنية، مؤكدًا أن السلام أصبح واقعًا معاشًا، وأن الدولة ماضية في إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة، وتعظيم المصالح الوطنية و الأهداف السامية للثورة.

و ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جلسة طارئة لمجلس الأمن و الدفاع السوداني، تناولت قضايا ملحة و مهمة تتعلق بالأمن و السلم الدوليين.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يسن ابراهيم يسن، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن المجلس استمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ما ورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١، والخاص بالقرار ١٥٩١ الصادر فى العام ٢٠٠٥.

وأشار إلى أن المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والاقتصادية و الترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية، معتبرًا أن الواقع يؤكد التقدم المحرز في هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (١٥٩١) الصادر فى العام ٢٠٠٥ انتفت ظروفه وأسبابه.

وأضاف وزير الدفاع، أن الجلسة الطارئة ناقشت الإعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم.